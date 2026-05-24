Más de 50 peruanos serán evacuados de Bolivia por vía aérea

El Gobierno peruano ha oficializado la ejecución de un vuelo humanitario de urgencia para repatriar a 52 compatriotas que se encuentran atrapados en territorio boliviano sin poder regresar a su país natal. Esta medida excepcional se formalizó mediante una resolución ministerial extraordinaria ante la compleja situación que se vive en Bolivia.

La compleja operación aérea estará a cargo de una emblemática aeronave Hércules L-100-20 de la Fuerza Aérea del Perú. El plan de vuelo estratégico contempla operaciones de embarque en las ciudades bolivianas de La Paz y Cochabamba.

Coordinación binacional de emergencia

Este despliegue militar no solo beneficiará a los ciudadanos peruanos damnificados, sino que también trasladará a 47 ciudadanos bolivianos de vuelta a su tierra natal. El Poder Ejecutivo ha dispuesto tripulaciones principales y alternas debidamente autorizadas para garantizar el éxito absoluto del trayecto internacional.

El Ministerio de Defensa peruano confirmó que la salida y el retorno de la aeronave militar quedaron programados para este domingo 24 de mayo. Asimismo, la comandancia general de la institución aérea posee la facultad legal de modificar los horarios según las condiciones del momento.

Colapso total en la frontera

La drástica decisión gubernamental responde de manera directa a la grave crisis logística que se registra actualmente en el paso fronterizo de Desaguadero. Los persistentes bloqueos de carreteras en Bolivia mantienen a más de mil camiones de carga completamente inmovilizados en la zona.

Esta preocupante paralización del transporte terrestre afecta gravemente tanto el comercio internacional de mercancías como el libre tránsito de personas. Decenas de transportistas de ambas nacionalidades cumplen semanas varados en rutas desoladas bajo condiciones de extrema precariedad.

Desabastecimiento y migración forzada

La falta de insumos esenciales y la ausencia de servicios básicos han comenzado a golpear con fuerza la vida cotidiana de las comunidades fronterizas. El desabastecimiento generalizado obliga a numerosos ciudadanos de Bolivia a cruzar hacia el lado peruano en busca de víveres elementales.

Por su parte, los residentes peruanos en el extranjero han optado por el retorno definitivo debido a las severas restricciones de movilidad existentes. Esta asistencia aérea representa el único alivio inmediato frente al desolador panorama que impera en la región sudamericana.



Fuente: Infobae.

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