Matt Prokop, recordado por High School Musical, fue arrestado en Texas por posesión de material ilegal y otros cargos

Matt Prokop, conocido por su papel como 'Jimmie Zara' en High School Musical 3, fue detenido el 24 de diciembre de 2025 en Texas y enviado a prisión por cargos de posesión de pornografía infantil. La acusación principal corresponde a un delito de segundo grado, que, de confirmarse en juicio, podría derivar en una condena significativa.

Prokop enfrenta cuatro acusaciones menores: violación de una orden de protección, evasión de arresto y dos cargos de resistencia a la autoridad, según informaron funcionarios locales. Por el momento, el proceso judicial no tiene fecha de audiencia definida, y el actor permanece detenido sin posibilidad de fianza.

La detención del actor ha generado especial atención mediática debido a su pasado como estrella infantil de Disney. Prokop también participó en Hannah Montana y Geek Charming, donde compartió elenco con Sarah Hyland. Su carrera, sin embargo, ya había tenido un declive antes del escándalo actual.

En 2014, Hyland denunció a Prokop por abuso verbal y físico durante su relación de cinco años. Según documentos judiciales, el actor la agredió físicamente y la amenazó después de la ruptura, lo que llevó a que se dictara una orden de restricción en su contra. Hyland, años después, reconoció públicamente el impacto duradero de esos hechos en su vida.

