Mira las imágenes más impactantes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Filipinas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sur de Filipinas, dejando al menos seis personas muertas y escenas de destrucción que recorren el mundo. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Manay, en Mindanao, donde calles enteras quedaron cubiertas de escombros, muros colapsaron y familias huyeron despavoridas hacia zonas seguras.

Las autoridades llegaron a emitir una alerta de tsunami que obligó a evacuar las costas, aunque horas más tarde fue levantada.

Las imágenes que emergen tras el sismo son estremecedoras: viviendas agrietadas, vehículos aplastados por estructuras derrumbadas y personas llorando mientras buscan a sus familiares en medio del caos. En Mati y Davao, las ciudades más golpeadas, las fotografías muestran a comunidades enteras durmiendo en plazas y carreteras abiertas, temerosas de nuevas réplicas.

Este nuevo desastre ocurre apenas 11 días después del terremoto de 6,9 en Cebú que dejó más de 70 muertos, lo que refuerza el sentimiento de incertidumbre en un país que vive bajo la amenaza constante de la actividad sísmica del Anillo de Fuego del Pacífico.

Fotografías que cuentan la tragedia tras el terremoto

