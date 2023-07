Mujer de 93 años califica a sus exnovios y se vuelve viral en TikTok

Mundo

Una señora que a los 93 años de edad se ha hecho viral en las redes sociales por su característica manera de compartir contenido. Se trata de la usuaria identificada como @grandma_droniak, quien generalmente comparte en su cuenta de TikTok contenido muy divertido por su peculiar sentido del humor y sumarse a las tendencias de internet.

En esta ocasión, la abuelita se hizo viral debido a un clip en el que expone a sus exnovios, a quienes califica de acuerdo a la experiencia que vivió con ellos.

En menos de 1 minuto, la abuelita influencer pone notas a sus ex asegurando que todos ellos le dejaron una enseñanza: ¡es mejor estar soltera!

En la leyenda del video se lee la frase “Todos ellos me han enseñado que estoy mejor soltera”, dejando claro que es muy sincera con cada una de las puntuaciones que les otorgó e, incluso, añadió fotografías con los rostros tapados, ya que, antes que nada, “hay que cuidar los derechos de imagen”.

Su listado se inicia con Billy, a quien describió de esta manera: “me gustaba porque era alto, pero no sabía besar, 3 de 10”. Luego continuó con Bruce, quien destacó que ya murió y por eso tenía un punto extra.

"Este es Bruce, que descanse en paz. Me gustaba porque tenía una motocicleta, pero, como saben, no me sostenía la puerta. Le daré un punto extra porque su funeral fue divertido. 4 de 10", afirma la abuelita.