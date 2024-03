Neymar pagará el millón de euros de fianza de Dani Alves, pero no saldrá de prisión este miércoles

Mundo

En un giro inesperado, el futbolista brasileño Dani Alves se encuentra actualmente en una situación legal complicada. La Audiencia de Barcelona fijó una fianza de un millón de euros para su liberación provisional mientras espera la firmeza de la sentencia por un caso de violación.

Sin embargo, hasta este miércoles 20 de marzo, Alves no había depositado la cantidad requerida antes de las 14 horas, lo que implicaba que permanecería tras las rejas. No obstante, la esperanza no se ha perdido para el exjugador del Barcelona, ya que su amigo y compatriota Neymar intervino para ayudarlo en este momento difícil.

Según informes de La Vanguardia, Neymar se comprometió a pagar la fianza millonaria a través de un depósito realizado por su padre. Este gesto solidario no es nuevo entre los dos futbolistas, ya que en el pasado Neymar también ayudó a Alves con 150.000 euros, lo que contribuyó a reducir su sentencia por un incidente anterior.

Es importante destacar que las cuentas de Alves están actualmente embargadas debido a decisiones judiciales, lo que ha limitado sus recursos financieros. Sin embargo, existe una posible solución en forma de una devolución de 1,2 millones de euros pendientes de recibir por parte del futbolista de las autoridades fiscales.

Se espera que una vez se realice el pago de la fianza, posiblemente el jueves 21 de marzo, Alves recupere su libertad provisional. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos y en si Alves podrá resolver sus problemas legales pendientes.