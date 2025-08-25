¡No lo soportó! Una paracaidista hizo lo impensado en un salto

Una estremecedora historia sacude al Reino Unido. Jade Damarell, una experimentada paracaidista de 32 años, decidió quitarse la vida lanzándose al vacío en el condado de Durham sin activar su paracaídas, apenas unas horas después de haber terminado su relación de pareja.

El informe forense, difundido la pasada semana, confirmó que la deportista murió el 27 de abril a causa de múltiples traumatismos, tras un salto en el que deliberadamente no desplegó su paracaídas principal y desactivó el dispositivo de seguridad automático, que está diseñado para abrirse en situaciones de emergencia. Los peritajes comprobaron que todo el equipo se encontraba en perfecto estado.

El inspector Andrew Stephenson, de la Policía de Durham, reveló además que en la pantalla de bloqueo de su teléfono se hallaron instrucciones para acceder a su contenido tras su muerte. Dentro del dispositivo se encontraron notas dirigidas a su familia, donde la joven pedía perdón, agradecía el apoyo recibido y dejaba información sobre sus finanzas personales.

Otro detalle revelador fue que, a diferencia de otras ocasiones, Damarell —con más de 500 saltos de experiencia— no portaba la cámara con la que habitualmente registraba sus vuelos.

Con todos estos elementos, el forense Leslie Hamilton concluyó que la deportista tomó la decisión consciente de acabar con su vida.

El caso ha generado conmoción y abre nuevamente el debate sobre la salud mental, incluso en personas que, como Damarell, parecían transmitir fortaleza y pasión por la vida extrema.

