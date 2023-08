"No tienes ni idea de los océanos que lloré por ti": El reencuentro de una madre con su hijo robado hace 42 años

Chile

Hace 42 años, cuando María Angélica González dio a luz a su hijo, pero los trabajadores de un hospital de Chile se lo quitaron de los brazos y después le dijeron que había muerto. Hoy, ambos se reencontraron en su casa de Valdivia, al sur del vecino país.

"Hola mamá. Te quiero mucho", le dijo a su madre, Jimmy Lippert Thyden, el hijo que ahora es un abogado estadounidense, mientras se abrazaban en medio de lágrimas.

El viaje del hombre para reencontrarse con su familia comenzó en abril, después de leer noticias sobre adoptados nacidos en Chile que se habían reunido con sus parientes biológicos con la ayuda de la organización chilena sin ánimo de lucro 'Nos Buscamos'.

En la investigación se descubrió que Thyden nació prematuro en un hospital de Santiago, Chile, y fue colocado en una incubadora. Sin embargo, a su madre le dijeron que abandonara el hospital y cuando volvió a buscar a su bebé le aseguraron que el pequeño había muerto y se habían deshecho el cuerpo, según el expediente del caso.

"El papeleo de mi adopción dice que no tengo parientes vivos. Y en los últimos meses me he enterado de que tengo una mamá, cuatro hermanos y una hermana", comentó Thyden desde Ashburn (Virginia), donde trabaja como abogado penalista para gente que no puede pagar servicios legales. Mencionó que su caso se trataba de una "adopción falsificada".