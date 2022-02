Nuevas imágenes de satélite muestran el avanzado despliegue militar de Rusia en Belarús

Cargando...

Nuevas imágenes de satélite publicadas por una empresa tecnológica estadounidense parecen mostrar que el ejército de Rusia avanzó en sus despliegues en varios lugares de Belarús, una medida que podría preocupar a Ucrania y a la OTAN ante el temor de que el Kremlin esté planeando una incursión en territorio ucraniano.

Los despliegues están probablemente relacionados con los ejercicios conjuntos entre las fuerzas rusas y bielorrusas que se prevé que comiencen el jueves. Sin embargo, otras fotografías muestran el establecimiento de campamentos cerca de la frontera con Ucrania, a cientos de kilómetros de donde tienen lugar los ejercicios.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones que esté planeando atacar a Ucrania, a pesar del enorme despliegue de tropas de Moscú en la región. Se cree que el Kremlin ha reunido en las fronteras de Ucrania el 70% del personal militar y las armas que Rusia necesitaría para una invasión a gran escala, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con las últimas estimaciones de inteligencia de Washington. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo tardarían las fuerzas rusas en aumentar su capacidad, o si necesitarían capacidad total para invadir.

Las imágenes de Maxar, este tomadas el sábado, coinciden con los videos publicados recientemente en las redes sociales que muestran a las fuerzas rusas moviéndose por Belarús y creando campamentos en un radio de 32 kilómetros de la frontera ucraniana.

Algunas de las imágenes muestran el aeródromo bielorruso de Luninets, donde se han desplegado aviones de combate rusos antes de las maniobras, denominadas Union Resolve 2022. Las fotografías muestran sistemas rusos de defensa aérea S-400 y aviones de ataque Su-25 en el aeródromo. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el sábado un video de la llegada de los aviones a Luninets.

Esta imagen de satélite muestra el aeródromo de Luninets el sábado.

Aviones SU-25 se ven en el aeródromo de Luninets el sábado.

Uno de los batallones S-400 viajó desde Jabarovsk, en el extremo oriente de Rusia, un viaje de más de 9.000 kilómetros, según Zvezda, una publicación del Ministerio de Defensa ruso.

Otras fotografías de Maxar muestran a las fuerzas rusas estableciéndose a cierta distancia del lugar donde están previstas las maniobras, incluso en Rechitsa, una ciudad bielorrusa situada a unos 270 kilómetros al este de Luninets, cerca de donde se encuentran las fronteras de Rusia, Belarús y Ucrania.

La fuerza reunida allí incluye tanques, obuses y vehículos de combate de infantería.

Las imágenes de satélite de Maxar muestran que por primera vez se han creado varios campamentos con tiendas de campaña en Rechitsa.

Las imágenes muestran que por primera vez se han creado varios campamentos con tiendas de campaña en Rechitsa. Este hecho y las recientes imágenes de la zona sugieren una creciente presencia rusa en el lugar. Los videos publicados en redes sociales muestran a las tropas rusas entreteniendo a la población local en Rechitsa, con música y demostraciones en un evento llamado 'Two Nations, One History, One People'.

Esta fotografía muestra lo que fue un despliegue ruso cerca de Yelsk el sábado, según Maxar.

Según Maxar, esta fotografía muestra el posible despliegue de un misil balístico Iskander de corto alcance.

El enorme despliegue de efectivos causó alarma entre los líderes estadounidenses y europeos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el jueves que el despliegue de Moscú en Belarús es el mayor desde la Guerra Fría.

Un diplomático europeo calificó la concentración de fuerzas de "gran, gran preocupación", señalando que sería la pieza que le faltaba a Moscú para lanzar un ataque rápido contra la capital ucraniana de Kiev, que está a menos de dos horas de la frontera de Belarús.

Según los cálculos meteorológicos disponibles públicamente, el momento óptimo para una invasión rusa sería mientras hay una fuerte helada en el suelo, para que el equipo pesado pueda moverse fácilmente. Funcionarios estadounidenses dijeron que Putin entendería que tiene que moverse antes de finales de marzo.

La Casa Blanca, sin embargo, ha dejado de decir que una posible invasión rusa es "inminente" debido a la preocupación de que el término sugiera que el presidente Vladimir Putin ya tomó la decisión de invadir Ucrania.

"Todavía no sabemos si tomó una decisión", dijo la semana pasada la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.