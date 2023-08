Oposición a Petro convoca a protestas tras escándalo por el caso de Nicolás Petro

Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quien está a punto de cumplir un año de gestión, se encuentra en medio de una controversia debido a las declaraciones de su hijo Nicolás.

Nicolás Petro, también diputado del Atlántico, aseguró que durante la campaña presidencial de su padre, ingresó dinero de manera presuntamente irregular proveniente del ‘Hombre Marlboro’ y el ‘Turco Hilsaca’, ambos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo.

En respuesta a esta situación y en descontento con el mandato del presidente Petro, se convocó una marcha nacional para el miércoles 16 de agosto. El objetivo de estas manifestaciones es pedir la renuncia o juicio del mandatario.

El periodista Diego Santos fue uno de los que compartió en redes sociales la convocatoria para lo que se ha denominado "Marcha de la Mayoría". Varios sectores de la oposición al gobierno de Gustavo Petro también han llamado a la ciudadanía a exigir en las calles la salida del mandatario.

El presidente Petro afirmó que no tiene la intención de renunciar, ya que respeta la decisión del pueblo que lo eligió. Insiste en que su Gobierno se mantendrá hasta el año 2026, según el mandato popular.

El escándalo generado por las declaraciones de su hijo ha puesto al presidente Petro en una situación complicada, y las manifestaciones en su contra demuestran que hay sectores de la sociedad insatisfechos con su gestión. Mientras tanto, las autoridades investigan las denuncias de ingreso irregular de dinero a su campaña para esclarecer la situación, reporta Infobae.

Petro se pronunció tras las explosivas revelaciones de su hijo

Este jueves, Petro respondió a los señalamientos hechos por su propio hijo y advirtió que, de ser ciertas las denuncias que reveló la Fiscalía General de la Nación, estaría dispuesto a renunciar a su cargo.

En su intervención, el jefe de Estado se comparó con sus antecesores: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos, y mencionó que —a diferencia de ellos— estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso. Una afirmación que dio pie para todo tipo de reacciones de diferentes sectores políticos.

“No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, expresó el mandatario colombiano.