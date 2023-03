Tren de carga se descarrilla en el estado estadounidense de Ohio

Cargando...

Un mes después de que se descarrilara un tren que transportaba residuos tóxicos en East Palestine, Ohio, en el Medio Oeste de Estados Unidos (EE.UU.), esta comunidad vivió este sábado una nueva catástrofe cuando un tren de carga colapsara en el condado de Clark, en el mismo estado, informaron medios locales.

En esta oportunidad fue en la población de Springfield, a unos 74 kilómetros al oeste de Columbus, la capital estatal y según las autoridades se accidentaron 20 vagones, de ellos cuatro cisterna que contenían materiales no peligrosos como líquido de escape diésel y residuales de poliacrilamida.

Un informe del Departamento de Bomberos de Springfield declaró que se había desplegado en el lugar del suceso un equipo especializado en materiales peligrosos aunque no se habían identificado lesionados ni riesgos para la salud pública hasta el momento.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Ohio apuntó que el descarrilamiento no había ocurrido cerca de una fuente protegida de agua, por lo que no se identificaban riesgos para los sistemas públicos y privados de abasto, pues no se ha verificado ningún tipo de vertimiento aún.

La Agencia de Emergencias del Condado de Clark ha establecido un centro de operaciones en el lugar con la colaboración activa del Departamento de Bomberos de Springfield, la oficina del Sheriff del Condado, la patrulla de carreteras del estado, el Departamento de Seguridad Pública y otros.

El accidente puso sobre aviso a los habitantes aledaños al sitio del descarrilamiento, pues todavía están frescos los estragos causados por el accidente de la locomotora de la Norfolk Southern que provocó vertimientos e incendios de materiales tóxicos el pasado 3 de febrero en East Palestine.