Detroit, EEUU.

Otro tren de Norfolk Southern que transportaba materiales peligrosos descarriló el pasado jueves, 16 de febrero, en las afueras de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan (EEUU). El accidente tuvo lugar justo una semana después del gravísimo descarrilamiento que tuvo lugar en Ohio, otra localidad del país norteamericano.

De hecho, el tren que descarriló en Ohio provocó una fuga química que obligó a desalojar a la población. En este caso, las autoridades aseguraron que ninguno de los materiales peligrosos que iban a bordo del tren se han visto expuestos.

Alrededor de 30 vagones se salieron de las vías y provocaron el cierre de una carretera en el municipio de Van Buren, dijo el departamento de seguridad pública local en Facebook.

No hay informes de lesiones y no había materiales peligrosos a bordo de la parte que se volcó del tren, informó el departamento. "No hay evidencia de materiales peligrosos expuestos. Tampoco hay lesiones reportadas", dice la publicación de Facebook.