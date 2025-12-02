Una heroica intervención de una taxista de aplicación en Vancouver, Canadá, evitó que una mujer fuera víctima de violencia por parte de su esposo. El hecho ocurrió cuando la víctima solicitó un taxi mientras era perseguida por su agresor.

Al llegar al lugar, la pasajera pidió a la conductora acelerar, ya que su esposo la seguía de cerca en otro vehículo. Durante la persecución, el agresor embistió el automóvil de la taxista en al menos cuatro ocasiones, dañando gravemente la parte trasera del vehículo.

A pesar de los impactos, la conductora logró esquivar un montículo de tierra de seis metros de largo y escapar del agresor, llevando a la pasajera a un lugar seguro. El momento quedó registrado por la cámara instalada en el tablero del taxi, donde se observa la tensión de la persecución y los impactos del atacante.

¡Peligrosa persecución! Taxi salva vida de mujer durante ataque de su esposo (VIDEO). Foto: Policía de Vancouver

Tras escapar, la conductora se dirigió directamente a una estación de policía. Fue trasladada posteriormente a un hospital debido a las lesiones sufridas durante el incidente. Sobre el estado de la pasajera no se informó si resultó herida.

La policía de Vancouver destacó la acción de la conductora en un comunicado, elogiando su "increíble valentía y rapidez mental" que evitó una tragedia. El agresor sigue prófugo y su identidad permanece bajo reserva.

Mira el video:

