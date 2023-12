Perro consumió marihuana accidentalmente mientras daba un paseo

Estados Unidos

Un perro enfermó tras ingerir marihuana accidentalmente mientras paseaba con su dueña en la ciudad de Westerville- Estados Unidos, Gale Haugh, propietaria del can, relató cómo su perro “Quinn” quedó insensible después de consumir marihuana accidentalmente durante un paseo que ella realizaba con sus otros perros, menciono que no logro ver el momento exacto de la ingestión, debido a que su atención estaba en otro de sus perros, Haugh notó un cambio drástico en el estado de Quinn lo cual la alerto y preocupo.

“Cuando me acerqué y fui a tocarlo, no reaccionaba”, “Parpadeó, así que me di cuenta de que seguía vivo” contó. “Acababa de salir a correr y a jugar una hora antes, así que me pregunté qué podría haber causado algo tan catastrófico en sólo una hora”. Dijo en una entrevista con ABC News