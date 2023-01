Perú afirma que hay "indicios y pruebas" del ingreso de armas desde Bolivia y acusan a Evo de hablar de "insurrección"

Perú

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, aseguró que “existen indicios y pruebas” sobre el ingreso al vecino país de municiones desde Bolivia, por la frontera sur, y que supuestamente habrían sido usadas contra los manifestantes durante las últimas protestas en Puno, tal como lo señaló la mandataria Dina Boluarte el último viernes.

Asimismo, Otárola aseguró que el expresidente Evo Morales azuzaba una "insurrección" entre la población del Perú, por eso, se ha prohibido su ingreso.

“Existen indicios y pruebas de que así ha sido, y no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia a acá (al Perú), sino un trabajo sistemático y permanente de algunos expresidentes, no solamente para azuzar a la población sino de hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país, pero ya no podrá entrar al Perú hasta que la situación cambie”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial en una entrevista al programa Punto Final de Latina.