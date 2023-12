Presidente de Ecuador acusa de traición a vicepresidenta y la envía de embajadora a un país que está en guerra

Ecuador

Daniel Noboa luego de ganar la presidencia de Ecuador durante una ceremonia de entrega de credenciales, el mandatario habló de traiciones, mencionando indirectamente a Verónica Abad quien sería actualmente la vicepresidenta de Ecuador, durante sus declaraciones el mandatario refirió lo siguiente.

“El camino hacia la cima y hacia la presidencia también tiene traiciones, muchas veces hay gente que no espera gente que uno escoge, pero así es la vida, así es la naturaleza humana, hoy tenemos que tener fuerza y tenemos que tener unidad y también entender que, en el camino de campaña, así como en el camino a la presidencia de la República. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado encrestados con corrupción en el Estado por décadas, va ver una reacción, va ver también una reacción de organizaciones criminales a los cuales no vamos apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar, tenemos que dar una imagen de luz una imagen de esperanza no solo a la interna, sino que también hacia el mundo” dijo el mandatario.