Pueblo irlandés prohibió celulares a menores de 12 años

Irlanda

Un pueblo de Irlanda ha tomado una decisión histórica. Los padres de la localidad de Greystones se han unido para decir a sus hijos que no pueden tener un 'smartphone' hasta que lleguen a secundaria. Las asociaciones de madres y padres de los ocho colegios de primaria del distrito han adoptado esta prohibición de manera conjunta para que ninguno de los menores se sienta excluido.

"Si todo el mundo lo hace, no te sientes como si fueras el único. Así es mucho más fácil decir que no", afirma Laura Bourne para el diario británico 'The Guardian', quien tiene un hijo en infantil. "Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor".