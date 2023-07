Putin firma una ley para introducir el rublo digital

Cargando...

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado este lunes una ley para introducir el rublo digital y crear la correspondiente plataforma electrónica.

Se trata de una forma adicional de la moneda nacional rusa que se emitirá junto con las formas de dinero existentes; es decir, el rublo tendrá ahora tres formas: efectivo, no efectivo y digital.

La ley, que entra en vigor el 1 de agosto, establece, con excepción de una serie de disposiciones, los conceptos básicos necesarios para la introducción del rublo digital, incluyendo la definición de su estatuto jurídico y las transacciones con la moneda.

Todas las transacciones con el rublo digital se realizarán a través de una plataforma especial operada por el Banco Central de Rusia. La plataforma estará disponible para los ciudadanos, personas jurídicas, empresarios individuales y autoridades ejecutivas.

¿Qué es el rublo digital?

El rublo digital puede intercambiarse por dinero en efectivo o no en efectivo en una proporción de 1:1, y se almacenará en carteras digitales, a las que se podrá acceder a través de las aplicaciones móviles de los bancos y sus sitios web. El coste de las transacciones en rublos digitales será gratuito para los ciudadanos y del 0,3% del volumen del pago para las empresas.

Cabe señalar que algunas operaciones y servicios bancarios no estarán disponibles cuando se utilicen rublos digitales. En particular, los usuarios no podrán recibir 'cashback', realizar préstamos o depósitos en rublos digitales, entre otros.

(Con información de RT)