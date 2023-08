¿Qué se conoce sobre el vuelo donde murió el mercenario en Rusia?

Moscú, Rusia

Yevgeny Prigozhin, era el líder mercenario del Grupo Wagner que se rebeló contra el presidente ruso Vladimir Putin en el mes de junio de este 2023, era uno de los pasajeros de un avión que se estrelló en Rusia sin sobrevivientes.

El nombre de Prigozhin estaba en la lista de pasajeros de la aeronave que viajaba de Moscú a San Petersburgo, indican los reportes. La aeronave impactó en la región de Tver, a más de 100 kilómetros (60 millas) al norte de la capital rusa.

Luego del terrible hecho ocurrido los analistas militares no han descartado sus sospechas, que señalan a la inteligencia rusa implicada en la muerte de Prigozhin.

El canal ruso de Telegram VChK-OGPU asegura que un testigo informó sobre dos explosiones, parecidas a disparos de misiles, antes de que el avión de Prigozhin despegara. "Hubo dos disparos. Cuando escuché la primera explosión, simplemente levanté la cabeza y vi chispas volando. Después del primer estallido, el avión empezó a echar humo, y la segunda vez, cuando hubo una explosión, al parecer, fue el motor el que explotó. Y lo vi dando vueltas y luego se estrelló", relató al medio.

El ministerio ruso de Servicios de Emergencia emitió un comunicado en el que afirma que un avión privado Embraer Legacy se estrelló cuando volaba de Moscú a San Petersburgo.

La lista publicada en Telegram incluía los nombres de otros seis pasajeros, entre ellos Dmitry Utkin, otro alto cargo del Grupo Wagner, así como tres miembros de la tripulación.

"Según la Agencia Federal de Transporte Aéreo, se ha abierto una investigación sobre el accidente aéreo", informó la agencia rusa RIA Novosti. “Entre los pasajeros figura el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin”.

La agencia The Associated Press muestran que un jet privado registrado a Wagner y que Prigozhin ha usado previamente despegó de Moscú el miércoles en la noche y que su señal se perdió poco después.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se pronunció sobre la muerte de Prigozhin, indicó que desconoce lo sucedido, sin embargo, no le sorprende. El mandatario norteamericano no descartó que Putin esté detrás de este hecho.

“No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga a Putin detrás", publicó en sus redes sociales