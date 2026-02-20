Rayo impacta árbol donde dos hombres disparaban al aire durante tormenta | VIDEO

Un video difundido en redes sociales se volvió viral en las últimas horas debido a las impactantes escenas que registra, en las cuales se observa a dos hombres armados con escopetas realizando disparos al cielo mientras permanecen de pie sobre la copa de un árbol sin hojas.

El hecho ocurre en medio de una tormenta eléctrica. En el registro audiovisual se aprecia cómo ambos sujetos, aparentemente desafiando las condiciones climáticas, continúan disparando al aire desde lo alto del árbol, ante la mirada y grabación de otras personas que se encuentran a distancia.

Sin embargo, en cuestión de segundos, un rayo impacta directamente contra el árbol sobre el que estaban parados ambos sujetos. La descarga eléctrica provoca una explosión de luz y energía que sacude la estructura y expulsa violentamente a los dos hombres por los aires.

El video se corta tras el impacto, por lo que hasta el momento no se conoce con precisión el estado de salud de los involucrados ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho. Tampoco se ha confirmado la fecha en que fue grabado el material.

Las imágenes generaron una ola de comentarios en redes sociales, además de cuestionar la veracidad y el contexto del video, concluyen con el dicho “hasta que me parta un rayo”.

