Resultados en Chile apuntan a una segunda vuelta entre Jara y Kast

Con el 27,8 % escrutado, Jara lidera con 26,3 % y Kast le sigue con 24,7 %. Parisi queda tercero con fuerte avance en el norte del país.
16/11/2025 19:23
La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, según el 27,8 % de los sufragios escrutados.
De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,3 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,7 %.
La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.
