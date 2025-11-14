Se grabó manejando a 172 km/h con su hijo sin cinturón: le quitaron la licencia y lo sancionaron

Un conductor de Tucumán fue severamente sancionado luego de grabarse manejando a más de 170 km/h, realizando maniobras peligrosas y llevando a su hijo menor de edad en el asiento del acompañante sin cinturón de seguridad. El propio hombre difundió el video en redes sociales y, tras viralizarse, las autoridades intervinieron.

El episodio ocurrió en Bella Vista, ciudad cabecera del departamento Leales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recibió múltiples denuncias, identificó al conductor y le aplicó una sanción ejemplar por su accionar temerario.

Según informó Noticias Argentina, el organismo —dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación— le quitó la licencia, dispuso su suspensión y ordenó que se someta a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas para determinar si está en condiciones de volver a manejar.

En las imágenes, grabadas por el propio infractor, se observa el velocímetro marcando 172 km/h, mientras luego filmaba a su hijo, sentado sin cinturón y asomándose por la ventanilla. “Qué hermoso este auto, pá”, se escucha decir al menor.

Pero no fue un hecho aislado. El hombre también se había filmado en otra oportunidad conduciendo una moto a más de 100 km/h, nuevamente sin respetar normas básicas de seguridad vial.

Tras la suspensión, la ANSV recordó que el exceso de velocidad es uno de los factores que más aumenta el riesgo de siniestros viales, poniendo en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de las personas en la vía pública.

El organismo enfatizó además la importancia del uso obligatorio del cinturón de seguridad y reiteró que los menores de 10 años deben viajar siempre en el asiento trasero, utilizando el Sistema de Retención Infantil correspondiente.

Mira la programación en Red Uno Play