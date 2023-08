"¡Sin querer!": La secretaría del Tesoro de EEUU, reveló que probó hongos alucinógenos en China

Cargando...

China

En las últimas horas la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, reveló que comió hongos alucinógenos en una cena en un restaurante de Beijing, durante su viaje a la capital de China, en el marco de las reuniones para recomponer relaciones.

“Fui con un gran grupo de gente que organizaron la cena y pidieron la comida. Había un delicioso plato de setas. Yo no sabía que esas setas tenían propiedades alucinógenas. Lo supe después”, reveló en una entrevista con CNN la funcionaria de más alto rango en materia económica del Gobierno de EEUU.

Yellen aseguró que los hongos no le generaron ningún efecto psicodélico ya que habían pasado por un proceso de cocción. “Descubrí que cuando estas setas están bien cocinadas, y estoy segura de que lo estaban porque es un muy buen restaurante, no tienen efecto alguno”, dijo.

La presencia de Yellen en el restaurante Yi Zuo Yi Wang (In and out), de la capital, fue difundida en la red Weibo por un bloggero chino luego de que la observara en el lugar junto con un grupo de comensales.

“Cuando pasé por su mesa de camino al baño, disminuí la velocidad para echar un vistazo a los platos que ordenaron”, dijo el usuario.

Los dueños del restaurante confirmaron que la mujer de 77 años estuvo presente. “La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, estuvo aquí”, publicaron en su cuenta de Weibo.

Cargando...

Además, dieron detalles de los platos que eligieron para la cena. Se trató de un hongo denominado Jian shou qing, también conocido como Lanmaoa asiática, propio de la gastronomía de Yunnan, provincia ubicada al sur de China y que limita con Vietnam, Laos y Myanmar.

Desde el restaurante señalaron que "es cierto que vino justo después de aterrizar en China". Además, el personal del lugar dijo que le encantaban los champiñones. "Pidió cuatro porciones de jian shou qing (una especie de hongo silvestre de Yunnan). Fue un día extremadamente mágico”, agregaron.

El bloguero gastronómico local también añadió que, además de los hongos, el grupo de Yellen comió otros platos típicos del lugar: pescado a la parrilla con hierbas, verduras silvestres de Yunnan salteadas en escabeche con rodajas de patata y fideos de arroz fríos.