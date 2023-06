"Sólo toqué la bocina", dijo una mujer que fue golpeada en una gasolinera

Cargando...

Chile

Una mujer denunció que fue brutalmente golpeada mientras esperaba su turno en una estación de servicio (gasolinera o bencinera) en la intersección de la calle José Manuel Balmaceda con San Guillermo, en la comuna de Renca el martes 13 de junio.

La agresión se registró a las 13:40, cuando la conductora, según relató en sus redes sociales, esperaba en la fila para cargar combustible. Al ver que el conductor de adelante no avanzaba, decidió tocarle la bocina, lo que desató la violencia.

La denunciante, compartió un video del incidente, donde se ve que el victimario se bajó bruscamente de su vehículo para atacarla y le gritó diversos insultos.

"Esto me ocurrió cuando llegué a cargar bencina, y estaba la camioneta adelante mío. Le toqué la bocina y el señor se baja de su camioneta y me golpea el espejo retrovisor", declaró la mujer en su cuenta de Instagram.

Luego, más en detalle escribió: "[Cuando se bajó] me dice 'andai apurá maraca c#@che#@#@# querí que te saque la c#@@###' y en eso me bajo para grabarlo y me golpeó con combos, tirones, me tiro el pelo y tiró mi celular".

Fotos: Captura de pantalla TikTok @julietitaoj

Para respaldar su declaración, la conductora compartió una serie de registros que muestran el momento cuando el sujeto la golpeó. Uno corresponde a la cámara de seguridad de la bencinera, mientras que otro es el que ella misma capturó con su teléfono celular.

A través de sus stories de Instagram, la afectada identificada como Dominique, comunicó que interpuso una denuncia ante Fiscalía tras el ataque y también constató lesiones ante Carabineros.