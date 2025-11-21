¡Terrible! Acribillan al influencer 'Gigante du Grau' en un taller: el ataque quedó registrado en una transmisión en vivo

Las redes sociales amanecieron conmocionadas tras confirmarse la muerte de Renan Romero Rezende, conocido popularmente como “Gigante du Grau”, un reconocido creador de contenido dedicado a grabarse realizando acrobacias y recorridos en motocicleta.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares y amigos a través de sus cuentas oficiales, generando una ola de mensajes de despedida. Imagines del momento del crimen fueron difundidas y viralizadas.

El influencer, de 32 años, perdió la vida el miércoles 19 de noviembre, en un tiroteo ocurrido en Ribeirão Preto, ciudad ubicada en el sureste de Brasil, según reportaron diversos medios brasileños.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, Renan había acudido a un taller para dejar dos motocicletas que serían sometidas a un proceso de pintado.

Fue en ese momento que dos sujetos, presuntamente a bordo de un automóvil, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra él, provocándole la muerte de manera inmediata.

El medio brasileño g1 informó que el ataque quedó registrado en una transmisión en vivo, imágenes que ya fueron obtenidas por la prensa y que forman parte de la investigación.

Familiares y allegados del creador de contenido difundieron los detalles sobre el velorio y el último adiós, mientras miles de seguidores lamentan su partida y exigen justicia por el hecho violento que terminó con su vida.

