Trabajadores y voluntarios que limpian las playas de Perú afectadas por el derrame de petroleo se ven seriamente afectados en su salud

En Perú, el derrame de unos 6.000 barriles de petróleo en las costas de Ventanilla el pasado 15 de enero hasta el momento ha causado afectación en 21 playas provocando la muerte de especies marinas.

La compañía española Repsol, no contaría con el personal suficiente para poder cumplir con el plazo de 10 días para limpiar y descontaminar las aguas afectadas por lo que determinaron contratar a firmas subsidiarias que cuentan con personal temporal no especializado para realizar esta tarea.

Según el sitio peruano Salud con Lupa, gran parte de los trabajadores contratados son pescadores de la zona que se vieron afectados por el desastre.

Los trabajadores señalan que las tareas de limpieza son arduas y extensas además quienes fueron designados para realizar la limpieza se exponen a la toxicidad de los hidrocarburos.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señaló que un grupo de inspectores fueron desplegados al lugar con la tarea principal de verificar que se respete la salud y seguridad de los trabajadores contratados.

De acuerdo a la información recabada por la ONG ambientalista Oceana Perú, los trabajadores que realizan las tareas de limpieza levantan espuma y la arena afectada enterrándolas en unos pozos cercanos a la orilla y cuando la marea sube, el material contaminado vuelve a la superficie.

"No están limpiando, esto es cambiar de sitio los problemas. Es simplemente ocultar el daño que se ha hecho. Obviamente estas personas no saben y lo hacen así porque es lo que les han dicho que hagan. Pero realmente esto no tiene el menor sentido", aseveró en las últimas horas, Juan Carlos Rivero, director científico de la organización.