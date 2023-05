Una mujer se enteró que su marido era millonario tras pedirle el divorcio

Cargando...

China

Una mujer descubrió que su esposo le había estado ocultando que era millonario luego de pedirle el divorcio. El curioso caso se registró en el país asiático de China.

De acuerdo con los medios locales de China, la mujer de nombre Yu Hong, se dedicó a ser ama de casa de tiempo completo en sus 20 años de matrimonio, pero cansada de su vida y por discusiones, decidió pedir el divorcio.

En el proceso de separación, se enteró de que su marido Qin Lan, no solo tenía éxito en sus negocios, sino también poseía 18 propiedades inmobiliarias y contaba con activos de más de 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares).

El hombre no aceptó el divorcio y argumentó que la relación no estaba mal, en su declaración conmovió a su esposa y el tribunal rechazó la petición de divorcio.

Sin embargo, la mujer presentó una demanda de divorcio 6 meses después y reveló que su esposo había transferido en secreto todas sus propiedades a la hija de su ex esposa, alegando que la mujer sí trabajaba y que ella solo era "una ama de casa sin trabajo".

El tribunal consideró que la afirmación del hombre de que su ex esposa no tenía derecho a su riqueza porque no realizaba un trabajo remunerado no era válida para la regla de división de bienes.

La jugada del hombre falló y la Justicia dictaminó que la transferencia de los bienes inmuebles no era válida y finalmente la corte disolvió el matrimonio.