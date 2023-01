Una pareja tuvo un bebé con un embrión que no era el suyo

Cargando...

Una pareja que hizo un tratamiento de fertilización in vitro tuvo un hijo con un embrión que no era el suyo. Del error médico se dieron cuenta la madre y el padre al enterarse de que el grupo sanguíneo no se correspondía con el de ninguno de ellos.

Fue por ello que realizaron un análisis de sangre y luego un estudio de ADN, que ratificó que el embrión no pertenecía a la pareja.

Trascendió que la pareja había hecho un tratamiento de fertilización in vitro con sus óvulos y espermatozoides en una clínica privada y la principal sospecha fue que a la mujer se le había transferido el embrión de otra pareja.

Tras iniciarse una investigación penal, por los presuntos delitos de supresión de identidad, estafa y lesiones, la justicia determinó que habría existido un error en el tratamiento médico; pero sin dolo, por lo cual no pudieron configurarse los delitos investigados y la causa se cerró.

Según publicó el diario La Nación, las personas a quienes les correspondería en realidad el embrión implantado en la mujer que ya dio a luz, están al tanto de la situación y estarían bajo estudio. Y con respecto al embrión que debió haber recibido la mujer que tuvo el bebé, desde la clínica se les informó que no era apto para ser implantado.

Si bien la causa penal se cerró, ahora la fiscalía dio intervención al fuero de familia.