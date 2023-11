Video: El impactante rescate de un obrero atrapado en un edificio en llamas

Cargando...

Reino Unido

Un obrero que trabajaba en una torre en construcción en Reino Unido, fue rescatado este jueves tras un rápido y ágil accionar de un operador de grúa que logró ubicar a su alcance una jaula para sacarlo, mientras las llamas y el humo lo rodeaban.

El incendio se produjo en un sector a gran altura de la torre, aparentemente destinada a la instalación de oficinas, y dejó al obrero atrapado sin escapatoria posible.

Según relato de testigos, el héroe de la jornada fue el operador de una grúa que logró maniobrar para acercarle una jaula y pueda volver a la planta baja a salvo.

Glen Edwards, el operador de la grúa que rescató al hombre, dio a conocer cómo fueron esos minutos de pánico al verlo en medio de la conflagración: "Yo manejaba la grúa cuando vi a alguien agitar su abrigo para alertarme. Luego me dijeron por radio que había alguien atrapado. El humo no me permitía ver con claridad, por lo que me ayudaron por el radio para saber cuándo levantar la grúa".

Edwards logró ubicar la jaula a la altura del obrero y luego de varias maniobras, logró que este pudiera subir a bordo. El hombre, que no sufrió heridas de consideración, fue trasladado a un hospital para observación.

Es de recordar que el mismo edificio también se incendió en julio del año pasado. Las autoridades investigan las causas del incendio.