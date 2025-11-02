VIDEO | Hombre atropelló a su esposa cuando estaba sentada afuera de un bar

Una mujer murió tras ser atropellada por su propio esposo mientras se encontraba sentada afuera de un bar en el estado de Paraná, Brasil, en un hecho que ha provocado indignación en redes sociales. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad.

Según las imágenes, la víctima estaba sentada en una silla de plástico azul junto a una pequeña mesa, revisando su celular y sin percatarse del peligro. Un automóvil plateado se acercó a gran velocidad y la embistió, provocándole la muerte instantánea.

La mujer quedó atrapada entre el vehículo y la pared del bar; cuando el conductor retrocedió, su cuerpo terminó tendido en el asfalto.

En el video se escucha a otra mujer gritar pidiendo ayuda mientras el agresor se baja del vehículo para observar a la víctima antes de huir. Testigos indicaron que otra persona presente en el bar salió a ver lo ocurrido.

La Policía de Paraná confirmó que el hombre, esposo de la víctima, escapó tras el ataque y continúa siendo buscado.

