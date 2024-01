Cargando...

Brasil

João Wagner Madureira, identificado como policía militar es sospechoso del asesinato de Fernanda Santos Pereira, de 23 años, en una gasolinera de Ilhéus, Bahía, ha sido retirado de sus actividades mientras se lleva a cabo la investigación del caso.

El impactante crimen ocurrió en la madrugada del jueves pasado 11 de enero, desencadenando una serie de eventos que han desconcertado a la comunidad. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad, que serán analizadas por la Policía Civil, muestran a Fernanda Santos Pereira siendo atacada por el sospechoso con una pistola en mano.

El enfrentamiento culminó con un disparo mortal en presencia de varias personas que no intervinieron. La joven fue trasladada al Hospital Costa do Cacau pero no sobrevivió a sus heridas.

Video: Un hombre en presencia de testigos golpeó y le disparó a una mujer. Foto: Captura de Pantalla

Video: Un hombre en presencia de testigos golpeó y le disparó a una mujer. Foto: Captura de Pantalla

Madureira se presentó voluntariamente en la comisaría de Ilhéus el lunes pasado 15 de enero, donde fue interrogado antes de ser puesto en libertad, ya que el período de detención en el acto había concluido. El sospechoso alega que el disparo fue accidental y que no conocía a la víctima.

Cargando...

La defensa del policía militar emitió un comunicado expresando pesar por el incidente y destacando que Madureira siempre ha dedicado su carrera a la protección de la sociedad, especialmente en casos de agresión contra mujeres. Afirmaron que el hecho no fue motivado por violencia doméstica o familiar.

Los usuarios de las redes sociales afirman que se trata de un caso de feminicidio.

Imágenes sensibles: