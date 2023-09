Bolivia

Aclaran que la Copa Simón Bolívar se suspende hasta que designen comisión arbitral, que tiene un plazo de dos semanas.

Después de la denuncia del presidente de la Federación Boliviana de Futbol, Fernando Costas, sobre una red de amaños de partidos, este martes, se anunció la suspensión de los torneos locales.

A esta medida, los clubes solicitaron destituir de sus funciones a los miembros de la Comisión Arbitral por estar involucrados en diferentes amaños de partidos en la División Profesional.

El presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel Montaño, aclaró que la suspensión de la copa Simón Bolívar será hasta que se designe una nueva comisión de árbitros, que tiene un plazo máximo de dos semanas.

“Se debe nominar una nueva comisión arbitral. Para esto el comité ejecutivo deberá llamar a una reunión, en un plazo de no más de 7 días, para que pueda nominar a una nueva comisión arbitral, porque no hay quien nomine las ternas arbitrales. La postergación no puede ser más allá de dos semanas", señaló Montaño.