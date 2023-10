El BMSC compartió durante 10 días una experiencia para toda la familia en Expocruz 2023

El Banco Mercantil Santa Cruz presentó en Expocruz 2023 un stand enfocado en las familias bolivianas, denominado “FamiExperiencia” del Plan Familia, un concepto que tuvo como objetivo brindar a las familias una experiencia divertida y llena de entretenimiento. Durante los 10 días de feria, el BMSC destacó con muchas sorpresas premiando la fidelidad de sus clientes con dos sorteos de la MakroCuenta y el sorteo junto Mastercard de dos paquetes dobles para la final de la CONMEBOL Libertadores.

“Nos sentimos realmente orgullosos, un año más apostamos por la innovación, asesoramiento y entretenimiento, nuestro stand fue bien recibido por todas las familias bolivianas que visitaron la feria. Además, todos los asistentes fueron testigos de los 3 sorteos que realizamos durante la Expocruz, para retribuir la confianza de nuestros clientes, con increíbles premios.” afirmó Andrea Urquidi, Gerente de Marketing del Banco Mercantil Santa Cruz.

En ese sentido es que el Banco Mercantil Santa Cruz apostó nuevamente por un stand renovado, acompañado de tecnología y actividades donde todas las familias disfrutaron de momentos entretenidos, con personal altamente capacitado para asesorar a los visitantes creando experiencias interactivas en las diferentes zonas del stand: FamiJuegos con una experiencia VR, FamiFotos para tener un recuerdo a través de un photo opportunity y FamiSueños con una pizarra interactiva para plasmar los sueños de todas las familias.

Así mismo, siguiendo la línea de ofrecer a sus clientes experiencias innovadoras, el BMSC a través de un sorteo premió la fidelidad de sus clientes que poseen Tarjetas de Crédito Mastercard, a cargo de Pablo Fernández y Eliana Laurinavicius en un streaming especial en vivo desde el stand. Varias familias bolivianas presenciaron el sorteo, el premio consistió de 2 paquetes dobles todo incluido a la final CONMEBOL Libertadores el 04 de noviembre en Río de Janeiro. Esto fortalece las alianzas del Banco con marcas internacionales brindando premios y experiencias exclusivas para clientes del BMSC.

Además, premiando la fidelidad de sus clientes, el BMSC, realizó dos grandes sorteos de la Makrocuenta, premiando en total a 10 personas afortunadas con un monto de Bs 10.000 a cada una de ellas, cerrando con Bs 100.000 en premios estos 10 días de feria, buscando constantemente brindar beneficios para sus clientes, y mejorando constantemente experiencia financiera.

Finalmente, el Banco Mercantil Santa Cruz contó con la presencia de influencers muy queridos por todos los bolivianos, entre ellos Leonel Fransezze, Doña Luisa y Pablo Fernández acompañado de su esposa Patricia Roca y su hijo, además de Elina Laurinavicius y Leandro Niño de Guzmán que fueron parte de la “FamiExperiencia” brindando a las familias momentos de diversión y entretenimiento durante la Expocruz 2023.

