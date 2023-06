Jorge Daza, trabajador de BOA: "Por mi madre soy inocente; que agarren a los culpables"

Cargando...

Jorge Willan Daza, quien hasta hace poco se desempeñaba como estibador (cargador) en Boliviana de Aviación (BOA), fue enviado a Palmasola con detención preventiva por 4 meses, implicado en el envío de 478 kilos de droga a España. Consultado luego de finalizada su audiencia reiteró que "era inocente", y agradeció a su familia por el apoyo que recibió durante este proceso.

"Por mi madre soy inocente. Que agarran a los responsables y no a una persona que no tiene nada que ver", declaró consultado por el equipo de prensa de Que No Me Pierda.

Daza argumentó que "solo manejo las chatas", porque es su trabajo, y "no abre nada"; aseguró además que "no tiene antecedentes".

Adelantó que insistirá en su libertad y pidió a las autoridades que den con los "verdaderos" dueños de la droga.

