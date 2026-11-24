La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este lunes sobre una "crítica situación" dentro de las cárceles del país, donde en lo que va de año se registraron al menos 19 "muertes violentas" de privados de libertad, con un incremento del 26,7 % respecto a los decesos reportados en 2025.



En una rueda de prensa, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que hay "una crisis estructural del sistema penitenciario" y a esa situación se suma el hacinamiento que, según dijo, "genera un debilitamiento de los controles de seguridad" en los centros penitenciarios.



"Hay factores de riesgo y fallas de control vinculadas a la presencia de armas en los recintos penitenciarios y, precisamente, a la sobrepoblación", sostuvo Callisaya.



El defensor explicó que entre los principales factores que agudizan la situación carcelaria están la "falta de una adecuada separación" entre los presos con prisión preventiva y los que cumplen sentencia, el "número insuficiente" de policías y "la infraestrucutra inadecuada" de cárceles, entre otros.



Pidió además a la Fiscalía un informe sobre el estado de las investigaciones de las 19 "muertes violentas" registradas en lo que va de año dentro de las cárceles, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.



En ese sentido, Callisaya pidió al Gobierno de Rodrigo Paz que implemente "de manera urgente" un plan integral de seguridad penitenciaria con el fin de "fortalecer" el control y prevenir el ingreso de armas.



Demandó también incrementar el número de policías e implementar un nuevo sistema de vigilancia en las cárceles de las nueve regiones del país.



En 2025, el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) aseguró que "los presos extranjeros" son los que causan zozobra al interior de los centros penitenciarios, con ataques violentos y en algunos casos muertes.



Hasta fines de 2025, se tenía registro de 32.677 personas recluidas en Bolivia y el hacinamiento sobrepasó el 109 % en los 43 centros penitenciarios del país, según información difundida en agosto por la Defensoría del Pueblo.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha visitado el país andino en varias ocasiones para conocer la situación de las cárceles y ha reportado vulneraciones a los derechos humanos en estas penitenciarías. EFE

