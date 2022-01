Ministro Auza calificó como un “error” anunciar fiestas de Carnaval

Cargando...

Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aclaró este jueves que Bolivia no se encuentra en desescalada de casos Covid-19, por lo cual no está de acuerdo con los anuncios de realización de las fiestas del Carnaval 2022, como es el caso del tradicional entrada folclórica de Oruro.

Explicó que, si bien se ha registrado una disminución en el registro de contagios en la última semana, aún no se puede hablar de desescalada.

“La disminución de casos no garantiza ninguna realización de otra actividad. Ese es el error que cometemos no puede ser que cuando en Santa Cruz ya tenemos dos semanas consecutivas de disminución de casos, ya se estén anunciando precarnavaleras, no podemos tan siquiera ante la mínima disminución de casos disminuir las medidas de bioseguridad”, dijo Auza.

El Ministro fue consultado sobre el tema respecto a la determinación de realizar el Carnaval de Oruro y dijo que “son decisiones que deben asumirse en el marco de la autonomía”.

Cargando...

“Ellos son los que van a determinar, sin embargo, nosotros vamos a seguir en la aplicación de medidas de bioseguridad, en la aplicación de nuestro plan integral de lucha contra la Covid y también de nuestro Plan Nacional de Vacunación”, acotó.

Auza detalló que recién se podría hablar de una desescalada con más de tres semanas de disminución de los casos.

Remarcó que, ante la mínima disminución de casos, no se pueden descuidar “las medidas de bioseguridad”.