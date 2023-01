Niegan libertad a Camacho, el gobernador cruceño permanecerá en Chonchocoro

La Paz, Bolivia

La vocal Rosmery Lourdes Pabón Chávez, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó declarar improcedentes las apelaciones y ratificó la detención preventiva de cuatro meses para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por lo que continuará detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de la ciudad paceña.

La autoridad jurisdiccional manifestó que “este Tribunal de alzada cree que existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde detención preventiva y confirma la resolución 473/2022”.

Camacho intervino durante breves minutos durante su audiencia de apelación. Expresó que “pudo haberse ido, pero no se fue”.

“Han utilizado en varias ocasiones (el argumento) que mi estado de gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, señaló la primera autoridad departamental cruceña.