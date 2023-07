Operativo 'Oso Bandera': 7 avionetas incautadas, dos aprehendidos y una afectación de $us 1.2 millones en Beni

Cargando...

Beni, Bolivia

Este viernes 14 de julio, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Trinidad, Beni, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció dos importantes operativos de lucha contra el narcotráfico llevados a cabo en los municipios de San Ramón y San Borja. Los resultados fueron contundentes, con el decomiso de siete avionetas, la detención de dos personas y el golpe a la economía ilícita con una afectación de más de $us 1.2 millones.

En el primer caso, las autoridades policiales observaron a varias personas huyendo de un hangar en el aeródromo de San Ramón. Tras aterrizar en el lugar, se descubrió la presencia de seis avionetas, una de ellas desmantelada. Tras obtener la orden fiscal, se realizó el allanamiento y se encontró cocaína en dos de las aeronaves, así como un vehículo robado. Se procedió al secuestro de cinco avionetas, 300 litros de combustible de aviación AVI GAS y la camioneta encontrada en el lugar.

Además, se determinó que una de las avionetas pertenecía a María Elva Roca Ardaya, esposa de Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo 'e Paja”, quien se encuentra cumpliendo una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Las investigaciones continúan para identificar a los dueños de las otras avionetas incautadas, según el reporte de prensa del Ministerio de Gobierno.

El segundo operativo tuvo lugar en el aeródromo de San Borja, donde se logró el decomiso de una avioneta, teléfonos satelitales, un arma de fuego y la destrucción de 60 litros de AVI GAS. Además, se detuvo a dos personas que portaban documentos fotocopiados y se investiga su participación en la distribución de combustible de aviación para actividades ilícitas.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Del Castillo destacó la importancia de estos operativos, evidenciando que el combate al narcotráfico no se limita a una región específica. Asimismo, resaltó el enfoque basado en datos y no en relatos, reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra esta problemática. Con estos dos casos relevantes en el Beni, se logró afectar el patrimonio del narcotráfico en más de $us 1.2 millones, demostrando el avance en la gestión contra esta actividad delictiva en el territorio nacional.