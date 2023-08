Presidente Arce se dirige a los bolivianos en el exterior por el aniversario patrio

Cargando...

A las 9:00 de la mañana de este sábado 5 de agosto, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, se dirigirá a la comunidad internacional con su mensaje presidencial en conmemoración de los 198 años de independencia del país. La esperada alocución fue un momento significativo para los bolivianos que residen en el extranjero, en el cual el mandatario abordó “los logros, desafíos y visión de futuro para el país”.

El mandatario envió un mensaje a los bolivianos que residen en el extranjero y les dijo que está trabajando por una “Bolivia más justa, para que cuando regresen encuentren un país mejor”.

No obstante, as festividades patrias no se limitarán a la esfera internacional, puesto que tendrán un alcance nacional. La Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), programada para el 6 de agosto, se llevará a cabo en la histórica ciudad de Sucre, evocando la rica herencia histórica y cultural del país. Además, al día siguiente domingo 7, la atención se centrará en Tarija, donde se llevará a cabo una imponente Parada Militar en conmemoración de la creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Las conmemoraciones contarán con la presencia destacada de figuras políticas prominentes, entre ellas el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes se unirán a los presidentes de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y del Senado, Andrónico Rodríguez, así como otras autoridades y distinguidos invitados.

El punto culminante de estas celebraciones se materializará en la emblemática Casa de la Libertad en Sucre, un lugar que resuena con la historia de la independencia boliviana. Será aquí donde el presidente Arce pronunciará su discurso en honor al aniversario patrio.