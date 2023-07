Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un giro dramático de los acontecimientos, el sector del transporte pesado advirtió que tomará medidas drásticas si no se alcanza un acuerdo inmediato por la construcción de los tramos carreteros cruciales Okinawa - Los Troncos y Okinawa - Parque Industrial. Los bloqueos que han paralizado el departamento de Santa Cruz han ocasionado graves consecuencias para los transportistas, quienes enfrentan pérdidas económicas significativas debido a la medida de presión llevada a cabo por diversos sectores sociales en respuesta al incumplimiento de sus demandas por parte de las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno nacional.

Puntos de bloqueos en la ruta Santa Cruz - Beni. FOTO: El Mañanero.

Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, expresó su preocupación por las consecuencias negativas que los bloqueos han tenido en la economía del país, especialmente en su sector. “Si no podemos hacer transporte, no recibimos pago, y esta situación nos está afectando gravemente porque nos están negando el derecho al trabajo. Creo que no deberíamos llegar a estos extremos, ya que estamos sufriendo grandes pérdidas”, dijo Yujra.

Los transportistas esperan que la reunión entre el Gobierno nacional y la Gobernación cruceña resulte en el levantamiento de los bloqueos que han paralizado la ruta que conecta Santa Cruz con el Beni. Sin embargo, advirtieron que, si no se alcanza una solución satisfactoria, estarán dispuestos a tomar medidas más drásticas.

“La situación es insostenible, no podemos permitir que continúen los bloqueos y perjuicios. Esto es una pelea política, y si no levantan los bloqueos, no dudaremos en bloquear la refinería de Santa Cruz”, declaró Yujra enérgicamente.