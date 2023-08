Tuto: “La industrialización requiere el renacimiento del gas y el MAS se farreó el gas, quemó las reservas”

Cargando...

La Paz, Bolivia

En un mensaje presidencial pronunciado durante la celebración del 6 de Agosto, fecha emblemática para Bolivia, el presidente Luis Arce enfatizó el enfoque económico de su administración, centrándose en la industrialización como una alternativa crucial para impulsar los ingresos nacionales y reducir la dependencia de las importaciones. Arce declaró su ambición de transformar a Bolivia de un país consumidor e importador a un país exportador e industrializado, destacando la importancia de producir bienes de consumo interno y luego fomentar las exportaciones.

El presidente Arce también destacó logros notables durante su mandato en el ámbito económico y social. Hizo mención a la significativa disminución en la tasa de desempleo, resaltando su compromiso en la creación de oportunidades laborales para los bolivianos. Asimismo, señaló una reducción en los índices de pobreza extrema en comparación con años anteriores, demostrando avances en el frente de la equidad económica.

No obstante, el análisis del discurso presidencial no estuvo exento de críticas. El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, examinó los argumentos presentados por Arce y cuestionó algunos de sus planteamientos. Quiroga subrayó que la caída en las reservas del país comenzó en el año 2014, y expresó escepticismo ante las comparaciones realizadas por el mandatario en relación a periodos previos de gobierno.

“Esta tratando de contrastarse con Evo Morales, y ya no le cree Bolivia cuando compara cifra con el año de la pandemia que fue durante el mandato de (Jeanine) Añez, entonces esta tratando de justificar que hoy su economía está mejor que cuando estaba Morales y al hacerlo esta confesando que fue mal ministro”, manifestó durante la entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

En particular, Quiroga puso en tela de juicio la estrategia de industrialización de Arce, argumentando que la dependencia de recursos energéticos baratos, como el gas, es esencial para llevar a cabo una verdadera industrialización en un país enclaustrado geográficamente. En este sentido, criticó la falta de enfoque en la recuperación y gestión eficiente de las reservas de gas, señalando que la situación actual perjudica los planes de desarrollo industrial.

Tuto también dijo “el señor Arce busca separarse, diferenciarse de Evo Morales, diciendo yo voy hacer industrialización, no solo gas, sin gas no hay industrialización, no hay química básica, no hay siderurgia en el Mutún. La industrialización en un país enclaustrado con logística que deja mucho que desear requiere energía barata, por eso es criminal lo que está pasando con el gas, que vas a importar gas caro de Argentina para hacer las fábricas de extracción de litio y de carbonato de litio. La industrialización requiere el renacimiento del gas y el MAS se farreó el gas, quemó las reservas, nos dejó llenos de deudas”.

Además, el expresidente arremetió contra la gestión del tema de las remesas y las reservas internacionales. Quiroga destacó la importancia de la transparencia en estas áreas, y llamó a divulgar datos más detallados sobre la venta de oro y la gestión de los fondos de protección al ahorrista.