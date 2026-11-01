La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre la transitabilidad en las rutas del país a las 07:30 a.m. del 01 de noviembre de 2026. Varios tramos interdepartamentales e interprovinciales registran desvíos obligatorios y restricciones vehiculares temporales debido a trabajos de mantenimiento y construcción.

En el departamento de Tarija, el tramo entre La Central y San Antonio se encuentra transitable únicamente a través de desvíos habilitados. La circulación por esta zona mantiene un régimen de restricción en turnos de mañana y tarde de lunes a sábado.

Para la ruta que conecta el Cruce Taperillas con el límite de Santa Cruz, en Chuquisaca, se dispuso la circulación exclusiva por un desvío debido al corte por obras en el sector Muela del Diablo en Muyupampa. Por su parte, en el departamento de Pando se solicita transitar con extrema precaución por la presencia de maquinaria pesada y obras activas en dos de sus carreteras principales.

Asimismo, las rutas andinas y orientales experimentan horarios de corte específicos y limitaciones según el tonelaje de los motorizados. A continuación, se detallan los puntos con restricciones operativas vigentes en la red vial:

Tarija (La Central - San Antonio): Transitable con desvíos. Restricción de lunes a sábado en los horarios 07:00-10:00, 10:30-12:00, 14:00-16:00 y 16:30-18:00.

Transitable con desvíos. Restricción de lunes a sábado en los horarios 07:00-10:00, 10:30-12:00, 14:00-16:00 y 16:30-18:00. Chuquisaca (Cruce Taperillas - Límite Santa Cruz): Transitable con desvíos. Corte vehicular por trabajos en el sector Muela del Diablo en Muyupampa.

Transitable con desvíos. Corte vehicular por trabajos en el sector Muela del Diablo en Muyupampa. Pando (Santa Elena - Puerto Rico): Transitable con desvíos. Trabajos con maquinaria pesada en el sector bajo de Puerto Rico.

Transitable con desvíos. Trabajos con maquinaria pesada en el sector bajo de Puerto Rico. Pando (Km 185 - La Floresta): Transitable con desvíos por tramo en construcción.

Transitable con desvíos por tramo en construcción. La Paz (Unduavi - Chulumani): Restricción vehicular de 08:00 a 12:00.

Restricción vehicular de 08:00 a 12:00. Santa Cruz (San Lorenzo - Salinas): Restricción vehicular para transporte pesado y mediano, permitiendo solo el paso de vehículos livianos con precaución.

La entidad insta a los usuarios de las carreteras a consultar las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trayecto por el territorio nacional. La línea de contacto 71219232 y la página web https://transitabilidad.abc.gob.bo permanecen habilitadas para dar seguimiento en tiempo real al estado de los tramos.