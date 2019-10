Я решалась на этот пост почти 1,5 года.. . 2 дня перед публикацией я переживала так, как никогда в жизни, наверное, но давно пора было вам всё рассказать. Больше года назад я стала мамой и это был самый чудесный день, бесследно омраченный одним обстоятельством, которое подкосило всю нашу семью очень сильно, но теперь я понимаю, что все испытания, которые выпадают на чью-то долю- это не просто так. Я стала другой и так нужно было. Не прошу вас нас жалеть - этого я больше всего не хочу, ровно как и не хочу, чтобы вы судили мою семью, так как никому не желаю такое пережить и меня по-настоящему мало кто сможет понять, но поддержка мне ваша необходима. Просто хочу поделиться нашей историей, чтобы наконец снять этот груз тайны с плеч, потому что нести стало слишком тяжело. Начну с самого начала. Середина первого летнего месяца. Я разродилась за 6 часов и провалилась в беспамятство, во время которого происходило волнение среди персонала больницы. Палата наполнилась медсёстрами, акушерами, терапевтами, генетиками - все столпились вокруг моего малыша, обсуждая его особенность, которая занимала почти всю поверхность кожи. Позже установили, что это невус, то есть гигантское родимое пятно, несущее онкологическую опасность: любая травмотизация, как химическая, так и физическая, гормональный всплеск и любые другие изменения в организме могут спровоцировать рак кожи. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ>>> . 📸Нашим фотографом была чудесная @sudakovaphotography , спасибо тебе ♥️

