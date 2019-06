Chile aplastó 4-0 a Japón en su debut en la Copa América 2019

Sao Paulo, Brasil Sao Paulo, Brasil

La selección chilena de fútbol se recuperó el lunes de un inicio dubitativo y goleó sin problemas 4-0 a Japón en su debut por el Grupo C de la Copa América 2019, donde defiende los títulos logrados en 2015 y 2016.

Con la victoria, la "Roja" suma tres puntos y comparte el liderato de la zona con Uruguay, que el domingo superó 4-0 a Ecuador.

"Hoy jugamos ante un gran rival, muy rápido, es muy importante haber ganado", dijo tras el partido Alexis Sánchez, quien se convirtió en el primer futbolista chileno en marcar en cuatro ediciones de la Copa América.

"Estuve un mes y medio mal con el tobillo, algo que nunca me había pasado, quería estar bien físicamente (...) En los primeros 45 me costó mucho, sentía un ahogo, pero en la segunda parte me sentí mucho mejor", agregó el atacante del Manchester United, quien hasta hace algunos días estuvo en duda para ser titular ante Japón.

El inicio del partido mostró a Japón saliendo rápido, aunque sin precisión, y a Chile esperando y tratando de construir juego. La primera situación clara fue para el elenco asiático a los 10 minutos, cuando Shoya Nakajima disparó suave a las manos del arquero Gabriel Arias tras una gran jugada individual. Y a los 12, el meta se quedó con un cabezazo de Naomichi Ueda a la salida de un tiro de esquina.

Con el correr de los minutos la imprecisión pasó a ser una moneda común en ambos equipos, que por largos pasajes no lograron acercarse con peligro a las áreas.

Chile tuvo la primera clara a los 35, cuando Alexis Sánchez remató rasante y desviado desde el borde del área tras un mal rechazo de un defensor japonés. Seis minutos después, la "Roja" abrió el marcador con un cabezazo de Erick Pulgar a la salida de un tiro de esquina. Justo antes del cierre del primer tiempo, cuando mejor jugaba, los dirigidos por Reinaldo Ruedas estuvieron cerca de aumentar la ventaja con un cabezazo de Alexis Sánchez que contuvo el meta nipón.

El elenco sudamericano extendió la ventaja a los 54, en la primera opción clara del segundo tiempo, con un remate de Eduardo Vargas desde fuera del área que se desvió en un rival tras una gran jugada colectiva.

Japón estuvo a punto de descontar a los 65, cuando Takefusa Kubo remató desviado tras dejar a dos rivales por el camino. Dos minutos después, el jugador recientemente adquirido por el Real Madrid hilvanó una linda jugada que por poco no terminó en gol.

En el cierre del encuentro, cuando parecía que nada más iba a pasar, una ráfaga de la "Roja" desarticuló a la defensa japonesa. Sánchez extendió la ventaja de cabeza entrando por el segundo palo tras un centro de Charles Aranguiz a los 81 y dos minutos después Vargas definió con un exquisito remate por encima del meta rival desde el borde del área.

Por la segunda jornada del grupo, Chile jugará el viernes con Ecuador en Salvador, mientras que Japón se medirá un día antes con Uruguay en Porto Alegre.