Delegación de argentinos responde a Murillo: "No tenemos miedo"

El Alto, Bolivia El Alto, Bolivia

“No tenemos miedo”. Así la delegación que llegó de Argentina respondió a la advertencia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que se está haciendo seguimiento a extranjeros en caso de que pretendan hacer actos de sedición.

“Decirle al ministro de Gobierno de facto que también ha dicho que nos iba a seguir la Policía: no tenemos nada que ocultar, no vamos a hacer ningún delito, pero fundamentalmente no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo y esperamos que la población en Bolivia pueda sacudirse ese miedo que le han puesto que le impide denunciar, que le impide manifestarse libremente”, manifestó Juan Grabois, portavoz de la delegación.

Grabois, quien es un dirigente social argentino vinculado con el kirchnerismo y que anteriormente había expresado su respaldo al expresidente Evo Morales, se pronunció en una conferencia de prensa realizada en El Alto, donde con su delegación se aprestaba a reunirse con víctimas y sus familiares de los hechos de Senkata. Aseguró que su intención es sólo recolectar información para hacer informes de la situación de los derechos humanos en el país.

Momentos antes se había pronunciado el ministro Murillo, advirtiendo a extranjeros que llegan “hechos a las mansas palomitas” que no se permitirá hechos de sedición y que se cuiden si incurren en esos actos.

Para el argentino, la posición de Murillo “atenta contra derechos universales”. Recalcó que no tienen miedo y rechazo que se use el termo como forma para dañar la libertad de los seres humanos.

El dirigente afirmó que para la delegación lo que ocurrió en Bolivia fue un “golpe de Estado” de carácter militar, pero aclaró que eso no es necesariamente esa es la misma opinión de sus huéspedes o las personas que vayan a contactar.

Cuestionado acerca de los pronunciamientos de sectores como mineros y la Central Obrera, que sugirieron la renuncia de Morales antes que los militares, Grabois dijo que los sectores tienen el derecho a su opinión.

Explicó su posición con un ejemplo. Señaló que si él y mil personas pidieran la renuncia de Macri no sería un “golpe de Estado”, pero sí lo sería en caso de que esa solicitud se hiciera al lado de militares.