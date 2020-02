EEUU confirma su octavo caso de coronavirus; Pentágono brindará alojamiento de cuarentena

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el sábado un octavo caso del nuevo coronavirus en el país y el Pentágono dijo que brindaría alojamiento a las personas que lleguen desde el extranjero y que podrían necesitar de cuarentena.

El último paciente en Estados Unidos, en Massachusetts, acaba de regresar de la provincia china de Hubei, el epicentro del brote, dijo una portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) en un comunicado enviado por correo electrónico. La persona no fue identificada y no se entregaron otros detalles.

El coronavirus, similar a la gripe y que se cree se originó en un mercado que comerciaba ilegalmente animales silvestres en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, ha provocado hasta ahora 259 muertes en China, dijo el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Siete de los ochos pacientes en Estados Unidos habrían contraído la enfermedad mientras viajaban en el área de Wuhan. Funcionarios estadounidenses informaron esta semana el primer caso de transmisión de la enfermedad de persona a persona en el país en Illinois.

Las preocupaciones sobre el virus llevaron al gobierno del presidente Donald Trump a declarar una emergencia de salud pública y prohibir la entrada al país a los extranjeros que recientemente visitaron China.

Además, los ciudadanos estadounidenses que hayan viajado en las últimas dos semanas a Hubei estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días, que se cree que es el período de incubación del virus, dijeron las autoridades.

Los estadounidenses que visitaron otras partes de China continental se someterán a exámenes de salud especiales a su regreso, seguidos de hasta 14 días de "autocuarentena monitoreada", bajo las restricciones temporales.

En un comunicado el sábado, el Pentágono dijo que el Secretario de Defensa, Mark Esper, aprobó una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) para brindar alojamiento a 1.000 personas que podrían estar sujetas a cuarentena a su llegada desde el extranjero.

Los funcionarios de salud habían pedido al Departamento de Defensa que proporcionara varias instalaciones capaces de albergar al menos a 250 personas en habitaciones individuales hasta el 29 de febrero.

El Pentágono dijo que el personal del Departamento de Defensa solo proporcionaría apoyo para la vivienda y que el HHS sería responsable de todos los cuidados y el transporte. Se han seleccionado cuatro instalaciones militares: dos en California, una en Colorado y una en Texas.

"El personal del Departamento de Defensa no estará en contacto directo con los evacuados y los evacuados no tendrán acceso a ninguna ubicación de base que no sea su vivienda asignada", dijo el Pentágono.

Las primeras cuarentenas de ciudadanos estadounidenses potencialmente expuestos al coronavirus en China comenzaron horas antes del anuncio de la Casa Blanca el viernes.

Cerca de 200 estadounidenses evacuados a principios de esta semana de Wuhan y confinados voluntariamente a una base aérea militar de California para someterse exámenes de salud durante 72 horas fueron sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días el viernes.