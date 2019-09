El amor de una niña hacia su hermano enfermo de cáncer

Una triste situación llevó a una madre ha compartir una desgarradora fotografía donde su pequeña hija consolaba a su hermano menor Beckett Burge, el que en agosto de 2018, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de sangre que comienza en los glóbulos blancos jóvenes en la médula ósea. Tenía solo dos años en el momento de su diagnóstico.

Desde entonces, Beckett ha tenido que soportar largos períodos de tiempo en el hospital, sometiéndose a quimioterapia, así como transfusiones de sangre y transfusiones de plaquetas. A pesar de todo, el amor y el apoyo que su hermana mayor Aubrey, le han ayudado en su lucha.

Aubrey de ser solo 14 meses mayor, ha demostrado ser una hermana madura y muy cariñosa. Según su madre, Kaitlin Burge, de 28 años, Aubrey ha desarrollado un vínculo increíble con su hermano, a quien ella describe como su mejor amigo, ella prefiere quedarse y cuidar a su hermano pequeño en lugar de salir a jugar con sus amigos.

En enero, Kaitlin tomó una conmovedora fotografía de Aubrey cuidando a Beckett mientras se inclina sobre el inodoro para vomitar, debido a la quimioterapia. En la imagen se puede ver a niña frotando su espalda de forma cariñosa y ofreciendo consuelo. Después de que se tomó la foto, Aubrey supuestamente fue a lavarse las manos antes de llevar a su hermano al sofá. Luego les preguntó a sus padres si podía ayudar a limpiar el baño.

Kaitlin decidió compartir la poderosa imagen con el mundo para ilustrar la importancia de los lazos familiares fuertes en tiempos difíciles.“Cuando los veo juntos, me hace feliz pero al mismo tiempo me pone triste. Tienen un vínculo increíble. Están muy unidos, ella siempre lo cuida”, contó la madre.

Después de pasar más de un mes en el hospital, Beckett volvió a casa con su familia en el quinto cumpleaños de Aubrey. La apariencia cambiada de Beckett llevó a Aubrey a preocuparse y confundirse acerca de lo que pasaría con su hermano menor, una vez enérgico, y la niña inteligente le hizo a sus padres varias preguntas difíciles.

"No estaba segura de lo que estaba sucediendo, todo lo que sabía era que algo estaba mal con su hermano, su mejor amigo. Le explicamos que se enfermó realmente, que no fue nada de lo que comió o hizo, nada de lo que ella hizo, le expresamos que no se puede evitar y que no le va a pasar a ella. Le explicamos todo e involucramos a nuestra trabajadora social"

"Hemos sido muy abiertos con ella, así que cualquier pregunta que tenga, la discutimos con ella, también hablamos todo con Beckett en la habitación. Él le dirá a la gente tengo cáncer, él sabe lo que tiene. Nos aseguramos de que ella sea muy solidaria y sepa que la enfermedad de su hermano no lo hace diferente", contó la madre.

Se estima que Beckett tendrá que pasar otros dos años de quimioterapia. Tiempo en el que seguro Aubrey seguirá siendo la hermana más comprensiva y solidaria que un niño podría pedir.