Infantino: El VAR no se está usando correctamente en algunos países

El sistema de video arbitraje (VAR) no se está usando correctamente en algunos países y aunque el árbitro principal siempre debe tomar la decisión final hay ocasiones en que esto no ha sucedido, dijo el miércoles el presidente de la FIFA, Gianno Infantino.

"Es importante que el VAR esté para apoyar al árbitro. No debería ser otro quien tome la decisión en nombre del árbitro. Así es como se implementa el VAR en casi todas las partes del mundo, pero no en todas", dijo el dirigente italo-suizo a Olympic Channel, la cadena de televisión por Internet del Comité Olímpico Internacional.

El uso del VAR ha estado rodeado de controversia desde su implementación. Muchos hinchas sienten que está sobrepasando su función original, que es revisar los errores arbitrales más evidentes, y que se está tardando demasiado tiempo en tomar las decisiones.

En la Liga Premier inglesa, donde se está usando el VAR esta temporada por primera vez, algunos se han quejado de que los árbitros que están en el VAR, que ven el partido en monitores en una sala, han tomado las decisiones finales en lugar de los árbitros en la cancha.

"Al principio, (en Italia) hubo momentos turbulentos por algunas críticas. Así que no tomaría las críticas actuales, en particular en Inglaterra, de una manera muy dramática", sostuvo Infantino. "No hay ninguna razón por la cual en Inglaterra no pueda ser exitoso si lo ha sido en otros lugares".

"Creo que son bastante normales (las críticas) por algo que el fútbol ha estado esperando durante 150 años", agregó. "No podemos fingir que es perfecto".

Fuente: Brian Homewood