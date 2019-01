Estremecedor audio de Emiliano Sala vaticinó lo que sucedería

Emiliano Sala viajaba desde Nantes, Francia, rumbo a Cardiff, Gales, para unirse a los entrenamientos de su nuevo club, que iniciarían este martes, pero no llegó a su destino y la aeronave donde viajaba ha desaparecido desde el martes y aún las autoridades se encuentran tras su búsqueda.

Un audio sin embargo, ha aumentado la tensión y la incertidumbre sobre el destino del jugador que se comunicó con su excompañero del Bordeaux de la Ligue 1 Diego Rolan, a quién le dejó un sorprendente audio que parecía que el jugador de fútbol, hubiera vaticinado lo que le sucedería en su viaje.

El argentino le había enviado un mensaje a sus amigos desde el interior del avión por WhatsApp, filtrándose y dándole la vuelta al mundo. El delantero santafesino, que jugó toda su carrera en Francia, le había manifestado el temor por el viaje a sus ex compañeros del Nantes en un almuerzo celebrado el lunes, según contó Nicolas Pallois al sitio galo 20 Minutos.

Sala ya había estado a bordo de esa aeronave rumbo a Nantes y había padecido el vuelo: "Había sido agitado", les dijo a sus ex compañeros en la comida.

En el listado de los pasajeros del Piper PA-46 Malibu monomotor figuraba el nombre del goleador Emiliano Sala, pero poco más se sabe sobre el resto de los participantes del vuelo.

El vuelo se dirigía a la capital de Gales, pero a una hora de haber iniciado su trayecto se comunicó con la torre de control de la Isla de Guernsey por última vez antes de desaparecer en los radares cerca del faro de Casquets. Pidió permiso para aterrizar de emergencia cuando estaba ubicado a 2.300 pies, pero luego no emitió más mensajes.

Desde entonces, la avioneta se declaró desaparecida y se comenzó un procedimiento para encontrarla. Sin embargo, debido a la falta de luz y a las condiciones climáticas, los trabajos se suspendieron y se reanudarán tras el amanecer del miércoles.

"Hola, hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y cosas y no termina más, no termina más. Así que, nada, muchachos, estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que… ¿cómo andan ustedes, hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo".