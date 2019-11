Evaliz Morales renuncia al asilo político en México

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La ministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric, informó este miércoles que Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, renunció al asilo político en México.

"Ella ha renunciado al asilo, es una decisión muy propia de ella, tendrá sus razones. El Gobierno de Bolivia no está ejerciendo ninguna presión sobre ningún político, no hay mandamientos de apremio", aseveró Longaric a RTP.

Evaliz solicitó a la Embajada de México asilo político, según dio a conocer el martes la Cancillería. Tras la solicitud el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez decidió aprobar el salvoconducto para que la joven profesional pueda abandonar el país, situación que al final desistió.

"Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales, para que reciba asilo en México, bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un Gobierno que busca pacificar nuestra nación", escribió la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, en su cuenta en Twitter.

La Cancillería señaló que Evaliz estaba refugiada en la Embajada mexicana desde el pasado 11 de noviembre.

Longaric recalcó que no existen razones para que exautoridades de Evo busquen salir del país. “El Gobierno de Bolivia no está ejerciendo ninguna presión sobre ningún político, no hay mandamientos de apremio y solo aquellas personas sobre las que pesa persecución política evidente, buscan asilo”, aseveró.