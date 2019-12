FELCN investigará nexos del excónsul detenido con cocaína

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, informó el martes por la noche que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) investigará los nexos del excónsul Diego Vega Ibarra que fue detenido en la ciudad argentina de Orán, por transportar en su vehículo al menos ocho kilos de cocaína.



"Esto no es una casualidad, esto nos está llevando a la investigación profunda de los nexos que tiene o que debe tener el señor Vega Ibarra. Esto se ha convertido para la Felcn en una investigación profunda, en la que vamos a pedir a los pares de la Argentina, que nos puedan cooperar en esto", dijo en conferencia de prensa.



Vega Ibarra fue designado como Cónsul en Orán el 11 de marzo de este año, por el exmandatario Evo Morales, no obstante, fue cesado del cargo por el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, el último 25 de noviembre.



Zamora dijo que llama la atención que el excónsul, que era un "hombre fuerte en Tarija" del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue encontrado con cocaína cerca donde está radicando el expresidente Morales.



"Pero lo que más nos llama la atención es que el excónsul se lo ha detenido en Orán, no sabemos si venía de la reunión con el expresidente Evo Morales, no sabemos en qué reuniones ha participado con el expresidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el excónsul se dedica al narcotráfico", respaldó.



Por su parte, el viceministro de Gestión Institucional y Consular, Freddy Abastoflor, afirmó que ese hecho demuestra que el anterior Gobierno "improvisaba" en la designación de autoridades en el servicio del exterior.



"Demuestra fehacientemente que el anterior Gobierno, al calor de la improvisación sin revisar antecedentes de las personas designaban en servicio exterior, que dan como fruto esto. Es por eso que el actual Gobierno a través de la presidenta y la canciller (Karen Longaric) estamos empeñados a institucionalizar el servicio exterior mandando profesionales idóneos y probos", subrayó.



Abastoflor anunció que se pasará toda la información y documentos de respaldo sobre el cese de funciones de Vega, para su respectiva investigación.

Fuente: ABI